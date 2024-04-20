Открытие этой капсулы времени позволило заглянуть в прошлое, оставив домовладельцам больше вопросов, чем ответов.

Обнаружение 111-летней капсулы времени, спрятанной в стенах дома в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, вызвало интригу и любопытство. Среди предметов, найденных внутри капсулы, — рукописные письма, старинные информационные бюллетени, открытки и различные безделушки, предположительно принадлежащие ребенку.

Одной из интригующих находок является открытка с изображением двух детей и надписью «С лучшими пожеланиями от Джулиуса А Фридриха, генерального музыкального дилера».

Кроме того, была обнаружена карточка, предположительно из настольной игры, с надписью «Удачи. Чулок наизнанку» рядом с изображением Иисуса Христа.

Пользователь Reddit, поделившийся находкой, выразил интерес к происхождению предметов, в частности открытки и не только.

Коллеги-пользователи предположили, что она может быть из книги Милтона Брэдли «Игра в удачу», опубликованной примерно в 1890 году, отметив тематическое сходство и соответствующий период времени.

Другие предлагали обратиться в музей за дополнительной информацией или передать предметы на сохранение. Это открытие вызвало ажиотаж среди пользователей, вызвав дискуссии о подобных неоткрытых капсулах времени и историческом значении таких находок.

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