Эта уникальная и замечательная находка дает представление и возможность заглянуть в далекое прошлое.

Эта уникальная находка старейшего в мире послания в бутылке спустя почти 132 года привлекла внимание всего мира.

Как пишет британское издание «dailystar», жительница Перта Тоня Иллман нашла бутылку, когда прогуливалась по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии. Сначала она подумала, что это обычный мусор, но решила забрать его и отнести домой.

Сообщается, Тоня и ее муж Ким обнаружили внутри бутылки записку, высушив ее в духовке. Она была датирована 12 июня 1886 года и была сброшена с немецкого корабля «Паула» в рамках эксперимента немецкой военно-морской обсерватории.

После этого пара отнесла уникальную находку специалистам Музея Западной Австралии, где эксперты подтвердили ее подлинность. Доктор Росс Андерсон, помощник куратора морской археологии, проконсультировался с коллегами из Германии и Нидерландов, чтобы подтвердить эту удивительную находку.

Важно отметить, что узкое горлышко бутылки и толстое стекло помогли сохранить бумагу от полного воздействия погоды и воды, создавая защитную микросреду, способствующую длительному хранению бумаги. Да, послание просуществовало в целости и сохранности более столетия, погребенное под песком на австралийском побережье.

Кроме этого, самое главное в том, что это открытие побило предыдущий мировой рекорд Гиннеса по самому старому сообщению в бутылке, которому с момента отправки до момента обнаружения прошло 108 лет.

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