Уявіть, що ви прогулюєтеся пляжем і раптом натрапляєте на предмет, схожий на торпеду, з індикатором, що миготить.

Подібний сценарій може звучати як сцена з фільму, але для Тайлера Девіса, що прогулюється пляжем недалеко від Нью-Йорка, він став несподіваною реальністю.

Тайлер Девіс був приголомшений, коли виявив об'єкт, що нагадує торпеду з миготливим світлом. Заінтригований та невпевнений у тому, що він знайшов, він поділився фотографією у Facebook, намагаючись отримати інформацію від інших. Реакція коментаторів варіювалася від серйозних побоювань до безтурботних пропозицій, включаючи використання молотка для огляду загадкового об'єкта.

Цікавість взяла гору над Девісом, спонукавши його розглянути об'єкт уважніше. Він виявив на ньому номер телефону та в ініціативному порядку вирішив зателефонувати та залишити повідомлення з проханням роз'яснити причину незвичайної знахідки. На його подив, йому передзвонили з випробувального центру МВС на озері Сенека, що неподалік.

У випробувальному центрі МВС пояснили, що об'єкт був не зброєю, а навчальним інструментом, що імітує підводний човен. Він служить тренувальним пристроєм для моряків, що дозволяє поліпшити їх навички виявлення та відстеження. Зазвичай такі засоби навчання спливають на поверхню і збираються після використання, але в даному випадку пристрій потрапив на берег.

Висловивши полегшення, Девіс розповів, що МВС подякували йому за повідомлення про відкриття та попросили відзначити місце розташування об'єкта на карті для подальшого пошуку. Девіс був радий дізнатися, що пристрій нешкідливий, і був вдячний, що його цікавість випадково не викликала вибуху.

Читайте також:

Як перенести дані з одного смартфона Android на інший: легка інструкція

Загроза для Миколаєва та Одеси: експерт оцінив реальні можливості російських окупантів

"Дуже-дуже успішна операція": як змінилася ситуація у Чорному морі та навколо Криму