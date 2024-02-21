Представьте, что вы прогуливаетесь по пляжу и вдруг наталкиваетесь на предмет, похожий на торпеду, с мигающим индикатором.

Подобный сценарий может звучать как сцена из фильма, но для Тайлера Дэвиса, прогуливающегося по пляжу недалеко от Нью-Йорка, он стал неожиданной реальностью.

Тайлер Дэвис был ошарашен, когда обнаружил объект, напоминающий торпеду с мигающим светом. Заинтригованный и неуверенный в том, что он нашел, он поделился фотографией в Facebook, пытаясь получить информацию от других. Реакция комментаторов варьировалась от серьезных опасений до беззаботных предложений, включая использование молотка для осмотра загадочного объекта.

Любопытство взяло верх над Дэвисом, побудив его рассмотреть объект более внимательно. Он обнаружил на нем номер телефона и в инициативном порядке решил позвонить и оставить сообщение с просьбой разъяснить причину необычной находки. К его удивлению, ему перезвонили из испытательного центра МВС на озере Сенека, расположенном неподалеку.

В испытательном центре МВС пояснили, что объект был не оружием, а учебным инструментом, имитирующим подводную лодку. Он служит тренировочным устройством для моряков, позволяющим улучшить их навыки обнаружения и отслеживания. Обычно такие средства обучения всплывают на поверхность и собираются после использования, но в данном случае устройство как-то попало на берег.

Выразив облегчение, Дэвис рассказал, что МВС поблагодарили его за сообщение об открытии и попросили отметить местоположение объекта на карте для последующего поиска. Дэвис был рад узнать, что устройство безвредно, и был благодарен, что его любопытство случайно не вызвало взрыв.

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