Багато хто говорить, що кохання — це хімія. Причому складна, багатокомпонентна та іноді непередбачувана. А ось астрологи впевнені, що сумісність людей у ​​коханні та шлюбі зумовлена ​​не ними, а Всесвітом.

І справді, щоб не гаяти часу даремно на спробу побудувати відносини, краще заздалегідь перевірити сумісність за знаками зодіаку. Справа в тому, що деякі поєднання мають астрологічну схильність бути разом. Таким людям простіше прийняти недоліки один одного та знаходити компроміси, що важливо для міцного союзу.

Ваги та Телець

Телець і Терези в любові прагнуть гармонії і відмінно ладнають один з одним, тому що обидва яскраві та харизматичні особистості. Більше того, їхнім стосункам багато хто заздрить. Ще б пак, вони душі не сподіваються одна в одній, вміють йти на поступки і розуміють, наскільки цінний час, проведений у колі сім'ї. Представники цих знаків за будь-яких обставин робитимуть все для збереження стосунків.

Вся справа в тому, що Терези, і Телець знаходяться під заступництвом однієї планети - Венери, яку часто називають планетою кохання. А в астрології не так часто трапляються подібні випадки.

Саме тому представники цих знаків швидко відчувають взаємну симпатію, закохуються та разом досліджують світ. Що стосується простору навколо пари — воно сповнене спокою, віри та щирих почуттів. До речі, домашні посиденьки для них кращі, ніж галасливі компанії.

Лев та Стрілець

Лев і Стрілець належать до вогненної стихії, а тому їх відносини завжди наповнені палкими почуттями, терпіннями і цікавими подіями. Вони люблять подорожувати, яскраво проживати життя та насолоджуватися кожною хвилиною. Ці два вогні разом здатні розпалити більше пожарища, яке буде змітати на своєму шляху все, що попадеться.

Крім того, сумісність Лева і Стрільця знаходиться на висоті рівні, адже вони сходять у своїх поглядах на життя, зрівню енергії і чудово розуміють друг друга. Величезний плюс, який сприяє поєднанню даного союзу, полягає в тому, що обидва незлобні, не можуть ображатися надовго і вміють п.

З боку часто здається, що негаразди цю пару оминають, даючи можливість самореалізуватися та побудувати міцні стосунки.

Риби та Скорпіон

Не дарма кажуть, що споріднена душа – це та, що розуміє тебе без слів. Ця схема працює і у відносинах Риб та Скорпіонів – їх сумісність у коханні та шлюбі 96%.

Ці два знаки здатні побудувати міцні та довгострокові сімейні стосунки. Розлучення в таких парах трапляються вкрай рідко, адже між подружжям немає зрад і брехні. Кожен із них тонко відчуває свого партнера та приймає його внутрішній світ.

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