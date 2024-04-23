Ці заповітні моменти служать гострим нагадуванням про неминучу спадщину Вілліса і стійкість сімейних зв'язків серед негараздів.

У 2022 році уславлений актор Брюс Вілліс розпрощався з акторською кар'єрою через виснажливу хворобу, яка вплинула на його промову, як пише "apostrophe".

Незабаром після цього його сім'ї був поставлений несамовитий діагноз: лобово-скронева деменція, невиліковне нейродегенеративне захворювання, яке поступово погіршує мовлення, розуміння та поведінкові здібності.

Протягом минулого року дружина Вілліса Емма Хемінг, колишня дівчина Демі Мур та дорослі дочки Румер, Таллула та Скаут ділилися спогадами про свої заповітні моменти з актором.

У день народження Вілліса 19 березня в соціальних мережах з'явилися фотографії, що зафіксували інтимні моменти з його близькими, демонструють міцний зв'язок серед негараздів.

Хоча сім'я, як і раніше, приховує прогрес хвороби Вілліса, Емма Хемінг засудила помилкові заголовки, що малюють похмуру картину його емоційного стану.

Вона підкреслила, що, незважаючи на труднощі, Вілліс продовжує відчувати любов, радість та щастя, закликаючи суспільство утримуватися від увічнення неправильних уявлень про нейрокогнітивні захворювання.

Будучи основним опікуном Вілліса, Емма Хемінг підтвердила глибокий вплив деменції як на хвору людину, так і на її близьких. Незважаючи на труднощі, вона наголосила на любові і стійкості Вілліса і його прагнення до щастя своєї сім'ї серед негараздів. Таллула Вілліс підтримала аналогічні почуття, назвавши деменцію свого батька «агресивною», але підкресливши при цьому його непохитну любов і присутність.

Проте зберігається невизначеність щодо обізнаності Вілліса про стан свого здоров'я, і ​​Емма Хемінг визнає складність ситуації. Тим не менш, вона підкреслила безцінні уроки, які її дочки витягли з турботи про батька, вивчаючи чесноти любові, терпіння та наполегливості перед негараздами.

У цей зворушливий момент Вілліс насолоджувався радістю зустрічі зі своєю онукою Луеттою в День батька 2023 року, випромінюючи щастя та сімейне тепло, незважаючи на свою хворобу.

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