Адвокат Роман Симутин считает, что внесение данных призывников в информационно-поисковую систему МВД "Армор" с целью розыска во время мобилизации в Украине безосновательно.

Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

По его словам, в базу данных вносятся только те призывники, по которым есть обращение Территориальных Центров Коллективного Обслуживания (ТЦК) об их доставке. Однако доставка является добровольной процедурой, а не задержанием. Тем не менее, полиция замечает этих призывников как "розыскных".

Адвокат отмечает, что розыск во время мобилизации в Украине должен касаться только тех лиц, которые сознательно уклоняются от повесток или не появляются в ТЦК, а не любых лиц, фамилия и имя которых будут внесены в обращение о доставке. По его мнению, даже у полиции нет достаточных полномочий для задержания лиц по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), поскольку эти статьи не предусматривают немедленного применения силы или задержания для немедленного прекращения правонарушения. Поэтому полиция привлекает ТЦК во избежание незаконных задержаний.

Адвокат указывает, что нет никаких законодательных оснований при мобилизации в Украине для задержания и применения силы или специальных средств со стороны ТЦК, поскольку эти структуры не имеют официального разрешения на такие действия. Он объясняет, что поэтому наблюдаются случаи конфликтов, драк, преследований и даже упреждающих выстрелов в воздух.

Если человек задержан, адвокат рекомендует ему не подписывать ничего и не предоставлять свои личные данные. После увольнения он советует немедленно обратиться в прокуратуру и подать заявление о незаконном задержании и лишении свободы.

В общем, адвокат Роман Симутин считает, что внесение данных о призывниках в систему розыска необоснованно и нарушает права граждан. Он призывает соблюдать закон и защиту прав украинцев во время мобилизации в Украине.

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