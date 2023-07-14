Мобилизация в Украине продолжается, поэтому актуально рассмотреть вопрос отказа Территориального центра комплектования в отсрочке.

Адвокат Роман Симутин решил дать четкий ответ в разгар мобилизации в Украине, в частности, имеют ли вообще право представители ТЦК отказывать в отсрочке военнообязанному, что с этим делать и будет ли уголовная ответственность за неявку.

"Недавно я рассказывал, что ТЦК отказываются получать рекомендованные письма от людей, сообщающих о наличии у них оснований для отсрочки в мобилизации, однако кто-то, видимо, настучал им по голове и ситуация исправляется - письма забирают", - говорит адвокат.

Также Смутин добавил, что из ТЦК иногда приходят ответы, вроде "вы не обновили свои учетные данные" или "у вас неполный пакет документов" или что-то еще. В таком случае ТЦК дает такой ответ "мы вам отказываем, поэтому вам нужно явиться лично". Адвокат рассказал, как действовать в таком случае во время мобилизации в Украине:

"На самом деле, факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту - вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК и СП и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть на это законные основания, потому что это их обязанность. Поэтому если вам придет письмо-отказ - обратитесь в областной ТЦК с жалобой", - сообщил адвокат.

Кроме того Роман Симутин рассказал и об ответственности во время мобилизации в Украине: "с момента успешного сообщения, когда у вас на руках есть "корешок" о вручении письма ТЦК - вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений".

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