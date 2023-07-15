Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что кассетные боеприпасы могут изменить ситуацию на фронте, но все же, прежде всего важно их количество.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Каждая ракета на вес золота для нас, а усиление – это и кассетные снаряды, потому что нам нужны снаряды в целом. Ситуация сейчас сложилась хорошая, потому что мы получаем кассетные снаряды», - отмечает Александр Мусиенко.

С другой стороны, рассуждает эксперт, наличие оружия – это еще не все, поскольку важно также его количество. В частности, утверждает он, будь у нас столько же оружия, сколько у россиян, то мы бы уже давно победили и закончили эту войну.

«Но кассетные боеприпасы нам американцы передали не только для того, чтобы улучшить наш потенциал контрнаступления, но и для того, чтобы погасить потенциал атаки врага. Наши Вооруженные силы не только контрнаступают, но на многих участках фронта очень эффективно обороняются, потому что и россияне идут в наступление», - отмечает Алексей Буряченко.

По его словам, в первую очередь кассетные боеприпасы используются для прорыва первой линии обороны, и мы скоро это увидим, как они будут выжигать позиции противника. Тем не менее, утверждает эксперт, все зависит от решения командования, оно будет их распределять по бригадам и будет решать, где их использовать.

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