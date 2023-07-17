Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, украинские войска продолжают движение с целью установления контроля над флангами вокруг Бахмута. К тому же, добавляет он, с тех видео, которые публикуются командующим Сухопутных войск Украины генералом Сырским, видно, что уже наносятся удары и непосредственно по Бахмуту, по позициям российских войск в Бахмуте.

«Это в принципе означает, что украинская артиллерия и минометы все ближе. И это означает, что кольцо постепенно-постепенно будет смыкаться вокруг российских войск. То есть украинские войска выполняют сейчас задачу по установлению огневого контроля за самим Бахмутом, плюс окружению российской группировки войск и блокированию логистики туда», - рассуждает Александр Мусиенко.

И здесь, констатирует он, у нас есть определенные успехи: российские войска получили серьезный удар, их отправили в нокдаун, они сейчас немножко оправились от этого и перебрасывают дополнительные силы и резервы, но переломить в целом ситуацию не могут. То есть, продолжает эксперт, понятно, что это приостанавливает движение российских войск, но в целом задача ясна и она выполняется нашими силами.

«Мы выполним гораздо эффективнее то, что хотела сделать россия против нас, то есть окружить украинскую группировку войск в Бахмуте. Им это не удалось, плюс им не удалось в принципе пойти дальше. Говорили, что они пойдут на Днепр, но они как бы и на Часов Яр не вышли. Я думаю, все-таки у нас есть основания ожидать, что эта операция украинских сил закончится успешно, то есть Бахмут будет освобожден», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Тихановская сообщила, что на саммите НАТО встретилась с Байденом и заручилась его поддержкой.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе пояснил, что россия постепенно теряет свое лобби в Европе, в то время как Украине удается налаживать связи.