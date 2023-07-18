Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Крымский мост – это один из наиболее охраняемых объектов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это были довольно мощные дроны, потому что Крымский мост – это серьезное сооружение, там достаточное количество бетонной арматуры. Просто так его сложно подорвать. Тогда нужен был целый грузовик взрывчатки, чтобы просели и упали в воду пару пролетов. Вот сейчас Крымский мост тоже получил серьезные повреждения», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, последствия атаки на Крымский мост настолько серьезные, что оккупационная власть говорит, что полностью восстановлено движение будет только к ноябрю. Как отметил Борис Тизенгаузен, скорее всего украинские специалисты уже нашли способ обходить те меры безопасности, которые рф установила вокруг этого моста.

«Они же даже учения там проводили, была дымовая завеса, у них куча систем ПВО, у них стоят там повсюду боновые заграждения. То есть там всё серьезно, один из самых охраняемых объектов был атакован надводными дронами», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, у нас уже был пролог: Залужный намекнул на новый этап в наступлении ВСУ против рф.

Также Politeka сообщала про удар по Крымскому мосту: украинцев огорчили результатами взрыва и перспективами новой атаки.