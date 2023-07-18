Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в Будапештском меморандуме не прописывались какие-либо конкретные действия, а вот в Вильнюсе Украина уже получила более конкретные гарантии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Мне нравится и там было написано конкретно, что они подтверждают, что гарантии безопасности Украины являются неотъемлемой частью безопасности НАТО. И они прекрасно также понимают, что то, что сегодня происходит в Украине, без их поддержки невозможно переломить, невозможно победить россию, и они понимают, что мы сегодня как раз защищаем все страны НАТО», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Что бы кто ни говорил, утверждает эксперт, но законодательная система Европы всегда работала, и на этот раз она не даст осечку.

В частности, он говорит об активах российской федерации, и о валюте, и о недвижимости, суммарно которых насчитывается на 700 миллиардов долларов. Так вот, рассказывает эксперт, в ЕС четко прописали предложение: если россия быстро заберет свои войска с территории Украины и компенсирует ущерб, выплатит репарации, то они рассмотрят возврат этих активов, если нет, то их просто заберут и передадут Украине.

«Я конкретных каких-либо действий в Будапештском меморандуме не помню, а здесь четко прописан алгоритм, четко озвучивается, какие последствия будут, если они не приходят в себя», - констатирует Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что приглашение в Альянс было нереальным и ожидать его не стоило.

Также Politeka писала о том, что Золотарев заявил, многие не удовлетворены решением пригожина остановить марш справедливости на москву.