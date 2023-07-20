Мобилизация в Украине, напомним, продлится до 18 августа, но, скорее всего, ее срок будет продлен.

Мобилизация в Украине, скорее всего, будет продлена и после 18 августа.

Адвокат Виталий Стамбула объяснил, почему запрет на выезд за границу во время мобилизации в Украине не является законным.

"Конституция Украины предусматривает основополагающие права людей, в том числе, запрет ограничивать гражданам Украины свободное передвижение, в том числе и за границу. Есть конечно условие, когда право может быть ограничено, когда такое ограничение устанавливается законом. Но на сегодняшний день каких-либо ограничений относительно передвижения и в том числе выезде за границу гражданам Украины установлено - не было - ни законами, ни нормативно-правовыми актами", - сообщил Виталий Стамбула, объясняя, почему запрет на выезд на период действия мобилизации в Украине является незаконным.

Адвокат информирует о том, что если мы посмотрим правила пересечения государственной границы гражданами страны, то там так же нет никакого запрета на выезд мужчинам от 18 до 60 лет.

Мобилизация в Украине продолжается, однако, по словам адвоката, есть пункт, где указывается перечень категории граждан, которым разрешен выезд за границу.

"Но опять же, это разрешен выезд за границу, а всем остальным не запрещен. Пограничная служба должна руководствоваться в своей деятельности именно Конституцией, законами и правилами пересечения государственной границы, где не запрещено ни одному мужчине от 18 до 60 лет пересекать границу даже в случае действия военного положения", - резюмировал адвокат.

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