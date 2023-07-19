Военный Святослав Дубина сообщил, что сейчас необходимо использовать технологии на фронте, чтобы экономить человеческий ресурс.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы до сих пор используем человеческий ресурс для наблюдения. То есть, эти передовые дозоры состоят из людей, которые круглосуточно ведут наблюдение. На каждый такой наблюдательный пункт необходимо минимум два человека, их необходимо менять, нужна хотя бы еще одна смена», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, 4 человека задействованы только в том, чтобы наблюдать и передавать какую-либо информацию. Как отметил Святослав Дубина, этих людей можно просто заменить камерами наблюдения. Одна камера будет стоить не больше 15 тысяч долларов.

«Один человек зарабатывает на передовой 120 тысяч гривен, то есть 4 человека – это почти 500 тысяч. То есть, камера окупается фактически за один месяц, но мы экономим человеческий ресурс», - заявил Святослав Дубина.

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