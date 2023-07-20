Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как сообщает гость программы, самая сложная ситуация сейчас на Донецком и Луганском направлениях. На Луганском, рассказывает он, россияне подтянули к линии Купянск-Сватово-Кременная части, которые были рассредоточены в течении последних полгода на левом берегу Северского Донца, они выполняют определенные наступательные действия, но пока в режиме рейдовых атак, зондирующих операций, не более того.
«То есть пока щупают нашу линию оборону и подготавливаются к какому-то движению с усилением, но скорее всего их давление будет усиливаться тогда, когда наши резервы начнут входить для прорывов на Запорожском или Херсонском направлении. Это такие зондирующие операции, подготовка к более масштабным действиям, но не более того», - объясняет Роман Свитан.
Поэтому, констатирует эксперт, количество боестолкновений, конечно, увеличилось, но еще не критично для этого участка фронта в районе Луганска. По его словам, контратаками мы удерживаем любые попытки российских войск двигаться, отбрасываем их на стартовые позиции, уничтожая технику и живую силу противника.
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«В районе Бахмута наши войска сейчас зачищают плацдармы вокруг господствующих высот, которые заняли и перевели уже российский гарнизон в Бахмуте в режим оперативного окружения, огневого котла, то есть город простреливается перекрестным огнем с высот нашей артиллерией. Дальность довольно-таки неплохая, 25-30 км, поэтому по радиусам мы город перекрываем полностью», - сообщает Роман Свитан.
Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что налоги, существующие в военное время, категорически нельзя было сохранять.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, почему второй раз по Крымскому мосту ударили именно сейчас.