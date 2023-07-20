Об этом он рассказал на своем канале.

«Активная фаза войны не может долго длиться. Если проходит несколько лет, то начинается усталость, и все равно интенсивность падает. То есть, если мы хотим, чтобы это опять переросло в очередные 9 лет, пока каждый не накопит ресурсы для продолжения войны, то это одна история», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, если же мы хотим закончить войну в этом году, то нам надо сделать переоценку того, что для нас действительно важно. Как отметил Святослав Дубина, сейчас надо не строить стадионы и перекладывать брусчатку, а думать о жизнях людей.

«У нас очень много фронтов: есть экономический фронт, есть информационный фронт и так далее. И на каждом их этих фронтов нам надо победить», - заявил Святослав Дубина.

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