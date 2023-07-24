Как пишет аналитический центр STEM в своем телеграм-канале, волна анти-российских месседжей активно распространяется местными СМИ и околоправительственными кругами.

«Причиной тому послужило поддержка Россией совместного заявления по итогам состоявшихся в Москве министерских переговоров РФ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в одном из пунктов которого говорится о поддержке ОАЭ в достижении мирного решения вопроса о принадлежности трёх островов в Ормузском проливе: Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Фактически острова контролирует Иран, однако их принадлежность оспаривают ОАЭ, которые рассматривают их как часть эмирата Шарджа», - пишут аналитика STEM.

Спор вокруг островов ведётся с момента когда британцы в 70-х покинули ОАЭ, и если Абу-Муса должен находиться по договоренностям под совместным управлением Ирана и ОАЭ, то Большой и Малый Томбы Тегеран забрал силой. Иран обосновывает свои претензии на них, апеллируя ко временам правления Аль Касими: будто бы острова были владениями династии ещё до того, как она перебралась на южный берег Ормузского пролива, и, соответственно, должны теперь отойти. Острова включены в оборонительную линию Ирана. Кроме того, в районе острова Абу-Муса обнаружены крупные запасы нефти.

В итоге Тегеран сначала выразил ноту протеста послу РФ, однако судя по дальнейшим заявлениям в адрес РФ, объяснения российского посла оказались недостаточными. Так, глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, рассказывая о содержании недавнего телефонного разговора с Сергеем Лавровым членам парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, сказал, что Иран ждет от российской стороны компенсации за скандал со спорными островами в Персидском заливе.

«Такие позиции [Москвы], безусловно, нанесут ущерб отношениям между двумя странами», – отметил иранский министр.

Но дело этим не закончилось. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян внезапно на одном из последних пресс-конференций призвал Россию уважать территориальную целостность Украины.

«Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права», заявил глава МИД Ирана.

Весьма примечательное заявление, учитывая, что Иран один из малочисленных союзников РФ в конфликте в Украине.

Анти-российские выпады подхвачены местными СМИ и околоправительственными кругами. Так, накануне бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Россию в саботировании переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ: «С первого дня переговоров по СВПД русские выступали против нашей обогатительной фабрики. Они сказали, что не позволят Ирану производить топливо для Бушера [атомной электростанции]. Почему? Потому что Россия сосредоточилась на конкуренции в области энергетики. Они пытались предотвратить ядерную сделку до самого последнего дня».

Не добившись своих целей, в итоге Иран решил в отместку "ударить" по России по теме – Курил.

Глава иранского стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази на встрече с японским послом заявил о необходимости разрешить российско-японские противоречия по Курилам через переговоры.

‌Тем не менее, Тегерану не удалось добиться от Москвы заявления по поводу островов. «Люди ни в коем случае не должны думать, что Исламская Республика Иран, с ее величием и мощью, хочет продать страну России, Китаю, США, Франции, Великобритании и Германии», – заявил Абдоллахиян 18 июля, выступая по национальному телевидению.

Очевидно, что скандал с островами открыл "ящик пандоры" с разногласиями, которые накопились между Тегераном и Москвой за долгое время. Вероятно, Москва оказавшись под давлением санкций решила не пренебрегать взаимоотношениями богатыми странами Ближнего Востока в угоду союзнических отношений Тегераном. Не исключено, что в Иране также будут с ещё большей настороженностью относиться связям с Москвой.

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