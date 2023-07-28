Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему в новом пакете помощи от США нет ничего о F-16 и как Украина может их получить на свое вооружение.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«По самолетам, я не думаю, что это будет какой-то пакет. Самолет сам по себе – дорогая игрушка. Со всей системой подготовки, с вооружением, с обеспечением стоимость самолета может доходить до 100 миллионов долларов. Допустим, нам минимум надо 40 самолетов, то есть это уже 4 миллиарда, это большие деньги, и они в один пакет могут не попасть», - объясняет Роман Свитан.

По его мнению, поэтому здесь нужно запускать или начинать движение по механизму ленд-лиза. Кто бы что о нем не говорил, подчеркивает эксперт, но ленд-лиз – это бесплатная передача техники с ее возвратом. То есть, констатирует гость программы, нам нужно будет получить самолеты в достаточном количестве, это очень большие деньги, а по ленд-лизу это можно будет очень быстро сделать.

«У Байдена уже есть механизм ленд-лиза, это уже готовое решение, прошедшее через Конгресс. Я утрирую, но одним росчерком пера, своей подписью Байден может передать нам достаточное количество F-16: и 40 самолетов, и 120 самолетов. Они есть на складах, запустить в производство расконсервацию и передать нам – это можно как раз в режиме ленд-лиза», - утверждает Роман Свитан.

Как он отмечает, таких денег по программам у Белого дома уже нет, они должны будут согласовывать, это очень длительный процесс, и просто может не хватить денег на другие программы, те, по которым нам передается сейчас помощь, и особенно в режиме расходников, то есть это боеприпасы, ракеты. Так что, констатирует эксперт, нам нельзя выводить под самолеты деньги, которые идут под наши расходники, иначе у нас уменьшится их количество.

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