Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, армия надеялась, что за эти полтора года на фронте позволит тылу подготовить и достаточно оружия, и достаточно новых бойцов, чтобы с новой силой пойти в бой. Как он подчеркивает, нам нужно получить преимущество над российскими оккупантами в инженерке, в беспилотниках, в радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке – это все должен обеспечить тыл, пока военные прикрывают его своими телами.

«Мы видим позорные факты разбазаривания государственных средств, которые бы существенно помогли сейчас в борьбе с врагом. Нам не хватает практически всего. Нам не хватает высокоточного оружия, не хватает боекомплекта, снарядов, не хватает средств защиты», - отмечает Святослав Дубина.

По его мнению, тыл обязательно должен еще больше включиться, чтобы обеспечить украинских бойцов всем необходимым, иначе рашистская наволочь вернется на наши территории. А чтобы этого не произошло, утверждает военный, общество должно более сплоченно давить на власть, ведь наша победа состоит из победы не только на фронте, но и в экономике, в информационном и институциональном поле.

«Призываю всех обращаться ко всем депутатам, тыкать их в беспорядок, который они совершили своими действиями. Все местные советы должны пересмотреть бюджеты и выделить средства на оружие, высокоточное оружие. Должна быть правительственная программа по изготовлению дронов, дронов-камикадзе, дронов-бомберов, каждый такой бомбер защищает нашего бойца на фронте, их должен быть целый рой, чтобы уничтожить это нашествие. Без давления на власть, все ветви власти, без сплошного контроля власти, к сожалению, мы не победим», - заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Лещинский объяснил, что после наступления россиян строители поняли, что завтра могут потерять все, а потому помогали фронту всем.

Также Politeka писала о том, что Лупаций заявил, что мы являемся носителями цивилизационной альтернативы на постсоветском пространстве.