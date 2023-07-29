Мобилизация в Украине продолжается. Существуют категории украинских мужчин, которых в рамках мобилизации, могут призвать на службу повторно. Адвокат Анжела Василевська рассказала, кого призвут повторно.
Ситуация с правом на отсрочку при мобилизации в Украине коренным образом изменилась.
Оказалось, что после 66 дней увольнения со службы в запас эти мужчины могут стать субъектами возможной мобилизации из-за недавних законодательных изменений в рамках мобилизации. Адвокат отметила, что если в семье есть член, который может самостоятельно заботиться о лицах с инвалидностью, это может привести к тому, что мужчина не получит права на отсрочку от призыва и может быть повторно призван в рамках мобилизации.
Эксперт также отметила, что в рамках мобилизации не установлено сроков отстрочки от мобилизации. Если не будет подтверждено право на отстрочку от мобилизации после новых изменений, то повестку такие мужчины также получат повторно.
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Таким образом, военнообязанные мужчины потеряли право на отсрочку в случае инвалидности родителей или жены с инвалидностью, если в семье есть те, кто еще может за ними ухаживать.
Если эти мужчины уже были мобилизованы, но с момента увольнения со службы в запас прошло более шести месяцев, то таких мужчин могут снова призвать в армию.
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