Мобилизация в Украине: в Украине во время действия военного положения могут повторно мобилизовать мужчины одной из категорий.

Мобилизация в Украине продолжается. Существуют категории украинских мужчин, которых в рамках мобилизации, могут призвать на службу повторно. Адвокат Анжела Василевська рассказала, кого призвут повторно.

Ситуация с правом на отсрочку при мобилизации в Украине коренным образом изменилась.

Оказалось, что после 66 дней увольнения со службы в запас эти мужчины могут стать субъектами возможной мобилизации из-за недавних законодательных изменений в рамках мобилизации. Адвокат отметила, что если в семье есть член, который может самостоятельно заботиться о лицах с инвалидностью, это может привести к тому, что мужчина не получит права на отсрочку от призыва и может быть повторно призван в рамках мобилизации.

Эксперт также отметила, что в рамках мобилизации не установлено сроков отстрочки от мобилизации. Если не будет подтверждено право на отстрочку от мобилизации после новых изменений, то повестку такие мужчины также получат повторно.

Таким образом, военнообязанные мужчины потеряли право на отсрочку в случае инвалидности родителей или жены с инвалидностью, если в семье есть те, кто еще может за ними ухаживать.

Если эти мужчины уже были мобилизованы, но с момента увольнения со службы в запас прошло более шести месяцев, то таких мужчин могут снова призвать в армию.

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