Об этом заявил на своем канале в Youtube военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, украинский военно-промышленный комплекс не производит ракеты не потому, что не хочет этого делать, а по причине того, что вся страна находится в зоне огневого поражения и построить завод в таких условиях невозможно. Поэтому те единичные ракеты, которые мы производим создаются по сути «на коленке».

“Говорят некоторые источники, что удар по мысу Тарханкут был произведен ракетой "Нептун", которая была переделана из противокорабельной в обычную ракету земля-земля. Это КБ "ЛУЧ" может сделать фактически на коленке, в лабораторных условиях", - говорит Жданов.

Главный ракетный завод в Украине находится в зоне поражения как ракет так и беспилотников. Полностью обезопасить его невозможно. А чтобы построить завод в безопасном месте нужны не месяцы, а годы, потому что это технологически сложное масштабное производство.

«Это главная причина почему у нас нет возможности массового производства ракет. Поверьте, если была бы возможность, мы бы производили ракеты. Строить завод — это не один месяц, это годы. Какая страна согласится нам предоставить свою территорию и кто профинансирует эту стройку?", - говорит Жданов.





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