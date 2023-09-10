Политический психолог Олег Хомяк объяснил, что душа – это наша человеческая личность, дух – понятие более трансцендентное, но без них наше тело просто разлагается на элементы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, мы как люди – не просто физические тела, мы существуем в нескольких измерениях. По его словам, есть разные классификации, модели, но самая простая и общеизвестная всем – это тело, душа и дух, это три совершенно разных в каком-то смысле элемента.

«Каждый из нас – общество в каком-то смысле с ограниченной ответственностью, состоящее из этих трех элементов. В момент смерти это распадается и, соответственно, тело без души и без духа разлагается на элементы. Что происходит с душой и духом, наука ответить не может, потому что это вненаучная парадигма», - отмечает Олег Хомяк.

Что касается тела, констатирует он, все понятно, а душа – это психика, это все, что связано с чувствами, переживаниями, симпатиями, антипатиями, ид, эго, суперэго, личностью, мыслями, образами, в частности, образом себя и представлениями о мире. А дух, подчеркивает психолог, являет собой нечто иное.

«Это в чистом виде сознание, способность знать, намерения, даже не воля, а намерение создания и созидание. То есть в духовном нет ничего психического, нет ничего человеческого, духовный аспект сам по себе бесчеловечный. Не в смысле жестокий к человеку, а без гуманистических ценностей, потому что человеческие ценности – это принятие, уважение, а духовный аспект надличностный, заличностный, трансценденция с этим понятием связана, это выход за пределы «я», - объясняет Олег Хомяк.

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