В Украине продолжается мобилизация и учебные заведения обязаны передавать данные о мужчинах на учебе.

Военное состояние и призыв по мобилизации в Украине продлено до 14 февраля 2024 года. Следовательно, все мужчины от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете. До 1 декабря все учебные заведения должны подать списки студентов, которые находятся на военном учете, в территориальные центры комплектования. Также эта информация должна быть предоставлена ​​всеми работодателями Украины.

До 1 декабря все учебные заведения должны передать списки своих учеников, исполнивших 17 лет (допризывники), в Территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Это требование военного учета определено постановлением Кабинета министров №1487, сообщила адвокат Марина Бекало.

Также до первого декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК. По словам адвоката, что работодателям необходимо представить списки работников, являющихся призывниками, до 1 декабря. Это требуется в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров №1487.

Представление списков осуществляется с целью сравнения данных со списками лиц в личном военном учете призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными), содержащимися в соответствующих Территориальных Центрах Комплектования Сил Назначения, где эти лица находятся на военном учете.

Украинцы, требуя справедливости, уже давно высказываются о том, что нынешняя система мобилизации не вызывает доверия:

"Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, СБУ, полиция, олигархи и их дети";

"В Израиле дети премьера, президента воюют, дети и родные 17 министров на войне, а в Украине почему-то нет такого, отсутствует социальная справедливость";

"Кто-то воюет, а кто-то уклоняется! Кто-то не может пойти на ротацию, а мы будем вакансии предлагать! Дуристика какая-то! Пока мобилизуют женщин-врачей и инвалидов, здоровые быки за юбками прячутся и "не скучают" дома!".

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