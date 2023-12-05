Кибер-проводник цифрового бытия Дарина Фрейн сообщила, что в следующем году люди будут больше бороться за свою свободу и поймут, что это делает их жизнь лучше.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как ты считаешь, с чем будет связан следующий год?

Он будет связан как раз с тем, что технологии будут объединены с убеждениями людей. Потому что люди, которые мыслят, что место женщины на кухне, не могут правильно включаться и пользоваться технологиями, потому что «а зачем?». Вот будут уходить конкретно все убеждения, которые мешают свободе осознания.

Осознание имеет право жить, где оно хочет, входить в любые или не входить в семейные, рабочие отношения, заниматься практиками, менять свою внешность, делать татуировки, менять имена. Вот именно права людей станут темой 2024 года.

А в россии он назван годом семьи, кстати, там очень интересные идут процессы. У них права людей как раз сужаться будут, к сожалению, максимально. Запрет абортов – это уже показывает, как мы относимся к женщинам и их праву распоряжаться собственным телом. В Украине и в ближайших странах (не берем россию и беларусь) как раз будут процессы, связанные со свободой, люди перестанут терпеть какую-то фигню.

Это как раз страны Балтии, Молдова, Польша, Чехия. От Украины пойдут хорошие волны: чем свободнее мыслишь ты, тем лучше ты себя чувствуешь. И это распространится дальше на другие западноевропейские страны.

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