Вечером 13 февраля в Анапе загорелся 11-этажный дом на общей площади 1000 квадратных метров, из-за чего обрушилась крыша горящего здания.

Так, в Анапе (Краснодарский край РФ) 13 февраля разразился масштабный пожар в жилой многоэтажке на улице Объездной, 9.

Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров, поэтому пожару изначально была присвоена высокая степень сложности.

Очевидцы снимали зрелищный пожар на видео и в местных интернет-группах завирусилось уже много постов. На кадрах видно, что пламя поднималось высоко над крышей дома.

При этом было эвакуировано 440 жителей, из них 112 детей. Потушить жилую многоэтажку удалось в 3:57. В тушении было задействовано 37 единиц техники и более 100 спасателей.

Из-за пожара перекрыли движение автотранспорта по улице Объездная от торгового центра "Красная площадь" до Чехова.

После экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе здания. Кроме того, содержание сажи в воздухе возле горевшего дома на Объездной превышено в несколько десятков раз.



В рф регулярно возникают пожары, в основном на предприятиях, связанных с оборонным комплексом агрессора. Например, в середине августа 2023 года произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, возможно, погибли более десяти человек. Также произошел крупный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ногинске под Москвой 21 августа прошлого года.

Кроме того, Москву регулярно атакуют беспилотные летательные аппараты. Украинская разведка ранее предупреждала жителей рф, что следует оставаться начеку, поскольку количество атак дронов будет только расти.

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