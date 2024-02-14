Такое мнение Трамп высказал в социальной сети Truth Social.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (во власти), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить намного меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами, и сейчас. Они сделают это, если их правильно попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", – отметил Трамп.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что наблюдается нехватка уважения Соединенных Штатов среди членов НАТО, которые, по его словам, настаивают на внесении значительно меньшего вклада, чем США. Он утверждал, что НАТО должна внести ту же сумму, что и США, и призвал их сделать это как можно быстрее, заявив, что они подчинятся, если их правильно попросить. Трамп подтвердил свой подход "Америка, прежде всего".

Во время своего пребывания на посту президента США Трамп утверждал, что укрепил НАТО, оказывая давление на членов альянса, чтобы они увеличили свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя в 2 процента ВВП.

Он отметил свои усилия, направленные на то, чтобы заставить 20 стран, не выполняющих свою справедливую долю финансовых обязательств, выплатить свою долю, утверждая, что это привело к увеличению взносов.

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли по реке. После столько лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова принялись за старое", - резюмировал Трамп.

Трамп, однако, выразил недовольство текущим положением дел, допустив, что без его прямого вмешательства члены НАТО вернулись в свою прежнюю практику недостаточных финансовых взносов. Заявления бывшего президента отмечают его давний акцент на распределении бремени внутри НАТО и его вере в отстаивание американских интересов в международных альянсах.

Напомним, журналисты рассказали, как Трамп закулисно управляет республиканцами.

Трамп жестко высказался о помощи Украине.

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