Отчего россияне массово покидают Турцию? Рост цен на недвижимость и строгие меры контроля за видами на жительство вынуждают их искать новые места для жизни. Узнайте подробности в нашей статье!

Граждане из страны-агрессора стали массово покидать приморские берега турецкой Анталии, обратив свой интерес к другим уголкам планеты, вследствие резкого увеличения цен на аренду жилья и приобретение недвижимости.

В особенности, россияне, составлявшие значительную часть иностранного населения в этом регионе, стали среди первых, кто покинул эти прекрасные места. Основные причины такой массовой эмиграции из Турции включают отсутствие возможности продления видов на жительство (ВНЖ) для многих россиян, а также увеличение стоимости аренды и покупки жилья.

Согласно отчету турецкого издания "Posta", лишь за год из Анталии, ранее знаменитого и популярного места эмиграции, уехало около 40 тысяч россиян.

Этот эмиграционный поток стал заметным после введения более строгих проверок иностранных заявок на получение туристических видов на жительство начиная с января 2023 года, что привело к частичному оттоку россиян и других иностранцев из этого региона.

Правительство Турции также вступило в строгие меры контроля в январе 2023 года, когда усилило проверку заявок на получение туристических видов на жительство.

Это было вызвано резким увеличением потока мигрантов, особенно из России и Украины, что привело к стремительному росту цен на недвижимость. В результате, власти были вынуждены закрыть для иностранцев доступ к 10 районам Анталии.

На данный момент большинство граждан из страны-агрессора направляются в страны ОАЭ, Сербию, а также в Таиланд, на Бали и Мальдивы.

Эмигранты редко возвращаются на родину, предпочитая оставаться в более гостеприимных странах. Северокавказские выходцы также выбирают Грузию как предпочтительное место пребывания, поскольку страна стала более дружелюбной к гражданам России после начала военных действий на Украине.

Кроме того, российские компании столкнулись с проблемами в своей деятельности в Турции из-за блокировки платежей турецкими банками, что осложняет торговлю между этими двумя странами.

В начале января 2024 года турецкие банки прекратили принимать платежи из России, что привело к практической остановке торговых операций между двумя странами.

Эта блокада коснулась всех отраслей экономики, включая химическую промышленность, автодетали и текстильную промышленность, создавая дополнительные препятствия для бизнеса.

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