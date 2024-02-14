Граждане из страны-агрессора стали массово покидать приморские берега турецкой Анталии, обратив свой интерес к другим уголкам планеты, вследствие резкого увеличения цен на аренду жилья и приобретение недвижимости.
В особенности, россияне, составлявшие значительную часть иностранного населения в этом регионе, стали среди первых, кто покинул эти прекрасные места. Основные причины такой массовой эмиграции из Турции включают отсутствие возможности продления видов на жительство (ВНЖ) для многих россиян, а также увеличение стоимости аренды и покупки жилья.
Согласно отчету турецкого издания "Posta", лишь за год из Анталии, ранее знаменитого и популярного места эмиграции, уехало около 40 тысяч россиян.
Этот эмиграционный поток стал заметным после введения более строгих проверок иностранных заявок на получение туристических видов на жительство начиная с января 2023 года, что привело к частичному оттоку россиян и других иностранцев из этого региона.
Правительство Турции также вступило в строгие меры контроля в январе 2023 года, когда усилило проверку заявок на получение туристических видов на жительство.
Это было вызвано резким увеличением потока мигрантов, особенно из России и Украины, что привело к стремительному росту цен на недвижимость. В результате, власти были вынуждены закрыть для иностранцев доступ к 10 районам Анталии.
На данный момент большинство граждан из страны-агрессора направляются в страны ОАЭ, Сербию, а также в Таиланд, на Бали и Мальдивы.
Эмигранты редко возвращаются на родину, предпочитая оставаться в более гостеприимных странах. Северокавказские выходцы также выбирают Грузию как предпочтительное место пребывания, поскольку страна стала более дружелюбной к гражданам России после начала военных действий на Украине.
Кроме того, российские компании столкнулись с проблемами в своей деятельности в Турции из-за блокировки платежей турецкими банками, что осложняет торговлю между этими двумя странами.
В начале января 2024 года турецкие банки прекратили принимать платежи из России, что привело к практической остановке торговых операций между двумя странами.
Эта блокада коснулась всех отраслей экономики, включая химическую промышленность, автодетали и текстильную промышленность, создавая дополнительные препятствия для бизнеса.
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