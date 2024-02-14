Сообщается, что российское правительство рассматривает возможность повышения возрастного ценза для прохождения военной службы по контракту с 65 до 70 лет.

Согласно отчетам британской разведки, опубликованным Министерством обороны Великобритании 13 февраля в сети Х (бывший Твиттер).



Этот предлагаемый законопроект затронет как нынешних, так и будущих военнослужащих по контракту, в том числе те, кто вступил в ряды Вооруженных Сил России до июня 2023 года.

В случае реализации повышение возраста заметно расширит возрастной ценз, особенно для неофицеров, и потенциально продлит срок контракта. Важно отметить, что по данным World Data, до полномасштабного вторжения в Украину ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла 64,2 года.

Британская разведка, однако, предполагает, что такой шаг вряд ли повысит боеспособность российских военных в контексте их агрессии против Украины.

"Хотя эта мера, вероятно, снизит необходимость дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность России, особенно в активных атаках", – отмечают в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что Россия находится в процессе организации нового «добровольческого» воинского подразделения, в состав которого войдут люди с боевым опытом, в том числе связанные с частными военными компаниями, такими как «Группа Вагнера».

Мотивацией этого шага, судя по всему, являются стратегические усилия Кремля по смягчению потенциальных угроз, исходящих от частных военных компаний для безопасности российского режима.

Напомним, СМИ: Жумадилова, ответственного за еду для армии, обвинили в «схематозе» на 1,5 млрд для собственного обогащения

Как писала Politeka, Инна Завадская о комплаенс-контроле в украинском бизнесе: стратегия минимизации рисков и соответствия

Также Politeka сообщала, на Одесчине священник, стоматолог и безработный вступили в сговор ради легких денег: им грозит девять лет лишения свободы