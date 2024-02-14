45-тый американский президент Дональд Трамп это настолько яркая личность, что его можно охарактеризовать как человека "реалити-шоу". Еще бы, на каждом выступлении перед публикой он устраивает провокации, чем привлекает внимание общественности к своей персоне. Например, на днях он заявил, что намерен "поощрять" Россию к агрессии против союзников по НАТО в Европе. Реакцию Байдена на столь громкое высказывание долго ждать не пришлось.

Так, в одном из своих телеобращений Байден сказал, что НАТО является "священным обязательством" США, в то время как Трамп рассматривает оборонный альянс как "защитный рэкет".

Американский лидер заявил, что такие комментарии - "опасный и шокирующий" сигнал и равносильны преклонению перед Владимиром Путиным.

"Можете ли вы представить себе, чтобы бывший президент США сказал это? Весь мир это услышал. И самое ужасное, что он имеет это в виду. Ни один другой президент в нашей истории никогда не подчинялся российскому диктатору. Что ж, позвольте мне сказать: я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски", — сказал Байден.

Также Байден выразил уверенность, что слова Трампа подрывают ценности США.

"Когда Америка дает слово, оно что-то значит. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО - это священное обязательство. Дональд Трамп смотрит на это как на бремя", - заявил Байден.

Нынешний глава Белого дома также подчеркнул, что враги США давно стремятся создать трещины в НАТО и хотят его распада.

"Я знаю одно: я не уйду. Я не могу себе представить, чтобы другой президент ушел. Пока я буду президентом, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", — резюмировал он.

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