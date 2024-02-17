В свете полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, правительство Чехии приняло решение приостановить выдачу виз и разрешений на жительство для граждан России и Беларуси, за исключением ситуаций, касающихся гуманитарной помощи.

Это решение было принято для обеспечения безопасности и соблюдения национальных интересов Чешской Республики.

С тех пор действует временный запрет на подачу заявлений на получение виз и разрешений на жительство для граждан России и Беларуси в чешских посольствах. Данная мера является частью широкого комплекса действий, направленных на ответное реагирование на агрессивные действия России.

Министерство иностранных дел Чехии сейчас предлагает утвердить новое постановление правительства, которое было бы более гибким и не имело определенного срока действия.

Это позволило бы реагировать на изменяющиеся обстоятельства и подстраивать политику страны в соответствии с текущей геополитической обстановкой.

Существующее законодательство также расширяет запрет на выдачу виз для граждан РФ и Беларуси, которые имеют двойное гражданство. Однако некоторые категории лиц, такие как члены семьи граждан Чехии или граждан Европейского Союза, а также лица, пребывание которых соответствует интересам Чешской Республики и это подтверждено министром иностранных дел, могут быть исключены из этого правила.

Эта политика направлена на защиту интересов и безопасности Чешской Республики и является частью ее ответа на глобальные вызовы и угрозы.