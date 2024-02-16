Сенаторы Республиканской партии разделились по вопросу о предложении Дональда Трампа о финансовой помощи Украине в форме кредита, поднимая волну дебатов о будущем экономического поддержания страны.

Группа сенаторов от Республиканской партии вступила в диалог с бывшим президентом США, Дональдом Трампом, чтобы обсудить его предложение о том, чтобы финансирование Украине предоставлялось в форме кредита, а не в виде простой помощи.

Встречающиеся мнения в этой группе сильно различаются, и обсуждение этой идеи вызывает немало споров, пишет bloomberg.

Одна часть сенаторов, включая Маркуэйна Маллина и Кевина Крамера, воспринимает предложение Трампа как серьезное и стоящее рассмотрения.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому, потому что если да, то давайте выясним, как это можно сделать", – сказал сенатор Маркуэйн Маллин.

По его словам, "это был на самом деле замечательный разговор".

Тем не менее, другие сенаторы, такие как Линдси Грэм, также поддерживают предложение Трампа, но при этом выражают опасения относительно финансовых обязательств и возможностей Украины по возврату кредита. Они считают, что это предложение может изменить парадигму помощи другим странам и дать США больше контроля над своими финансами.

В то же время не все республиканцы поддерживают идею бывшего президента. Сенатор Митт Ромни высказывает сомнения относительно возможности Украины вернуть кредит, учитывая её экономическое положение.

Среди демократов преобладает критика по отношению к предложению Трампа. Они считают, что его идеи не соответствуют интересам США и мирового сообщества в целом, и утверждают, что давать кредиты вместо помощи может нанести ущерб и дальше ухудшить положение страны.

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