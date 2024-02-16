ЕС нашел способ передать Украине часть доходов от замороженных российских активов в рамках пакета финансовой помощи на 50 млрд евро.

Недавно страны Европейского Союза нашли юридический способ оказать финансовую помощь Украине за счёт использования замороженных российских активов на территории ЕС.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз ввёл широкие санкции против РФ и заблокировал значительные российские финансовые активы на сумму в сотни миллиардов евро. Эти деньги и активы фактически оказались заморожены - российские компании и граждане не могут ими пользоваться.

Теперь же часть доходов и прибыли от этих замороженных средств ЕС намерен передать Украине в качестве финансовой помощи для восстановления экономики. Они должны войти в уже обещанный ранее общий пакет помощи от Евросоюза для Украины в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

Как отмечают эксперты, 12 февраля 2023 года Совет Европейского Союза на уровне министров финансов официально одобрил юридические механизмы для такой передачи части доходов от российских замороженных активов.

Однако конкретная реализация этих решений и первые выплаты Украине смогут начаться только в конце марта или начале апреля 2023 года - после завершения всех бюрократических процедур.

Чтобы ускорить финансовую поддержку Украины, эти средства решили включить в обещанный ранее общий пакет помощи от ЕС. Таким образом, по словам украинских экспертов, доходы от российских активов станут для Брюсселя дополнительным источником для формирования фонда поддержки Украины.

Глава аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ отметил, что 17 миллиардов евро из 50 миллиардов общей финансовой помощи будут напрямую сформированы из прибыли замороженных российских активов.

"То есть фактически российские деньги будут изъяты и переданы Украине, заставив Россию заплатить за свою агрессивную политику" - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в обозримой перспективе ближайших 4 лет Евросоюз не планирует увеличивать общий объем финансовой помощи Украине сверх уже обещанных 50 млрд евро.

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