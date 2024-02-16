Российский флот в войне существенно пострадал от действий украинской армии, общие потери врага в результате взрывов включают 24 корабля/катера и одну подлодку.

Утром 14 февраля 2024 года во временно оккупированном Крыму – Ялте, Мисхоре и Алупке – было слышно серию взрывов в море. Очевидцы ЧС в соцсетях начали писать, что сначала видели вспышки в море, а потом уже были взрывы. Более того от взрывной волны в Алупке у людей даже открывались окна. Как оказалось, атаке подвергся российский крупный десантный корабль Цезарь Куников. Вот только россияне от потери не унывают.

"Нет худа без добра", – всем известная русская пословица. И правда, произнося эти слова, русские, как правило, убеждают себя, что в любой, даже самой большой неудаче, прячется всегда что-то хорошее.

Так, в Сети появилось сообщение от Генштаба Вооруженных сил Украины, что украинская армия и разведка во время утренней атаки 14 февраля уничтожили в Черном море российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

"В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", — заявили в Генштабе.

В свою очередь представители ГУР утверждают, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. При этом поисково-спасательная операция россиян "успеха не имела".

Отметим, что Кремль и Минобороны РФ пока молчат о случившемся.

А вот обычные россияне в соцсетях радуются, что их снаряды, которые перевозил "Цезарь Куников" детонируют даже под водой. А это значит, что украинцы очень ошибаются, заявляя, что с Тамбовского порохового завода на фронт поступают бракованные снаряды.

Предположительно, большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников" утопили с помощью морских дронов "Магура V5". По словам представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, на корабле в момент удара могли находиться около 90 моряков.

Стоит отметить, что "Цезарь Куников" назван в честь российского офицера, убитого ровно 81 год назад. Этот большой десантный корабль проекта 775 является одним из новейших во флоте россии и мог вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался он во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Напомним, что всего с начала полномасштабного вторжения пострадали 25 кораблей ВМФ РФ и МЧС (БДК "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" дважды попадали под удар). 13 кораблей уничтожены полностью, среди них — крейсер "Москва" и ракетный катер "Ивановец".

Читайте также:

Ярко горит: в российской Анапе масштабный пожар, обрушилась крыша, сотни людей эвакуированы - видео

Уничтожен большой десантный корабль рф: официальные подробности и чем был особенный "Цезарь Куников"

"Очень хорошая новость": ситуация в Черном море кардинально изменилась, как это повлияет на ракетные удары