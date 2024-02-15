После одобрения Сенатом масштабного пакета помощи Украине его дальнейшая судьба остается под вопросом из-за противодействия сторонников Трампа в Палате представителей.

После многомесячных задержек, вызванных внутриполитическим противостоянием между демократами и республиканцами, Сенат США на этой неделе наконец одобрил масштабный пакет помощи на 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню.

Львиная доля этих средств - 60 миллиардов долларов - предназначена для поддержки Украины в войне с Россией. Речь идет как о военной, так и гуманитарной помощи. Эти деньги критически необходимы Украине, чтобы противостоять российской агрессии. В Пентагоне неоднократно предупреждали, что без новых поставок оружия украинская армия рискует остаться без боеприпасов.

Законопроект о помощи был одобрен в Сенате благодаря поддержке 22 сенаторов-республиканцев. Они присоединились к демократам и проголосовали "за", несмотря на массированное давление со стороны экс-президента Дональда Трампа и его союзников в Республиканской партии.

Для Трампа и сторонников его "изоляционистского" подхода во внешней политике помощь Украине неприемлема.

Однако значительная часть республиканцев придерживается противоположной точки зрения и считает, что США должны активнее противодействовать авторитарным режимам, а поддержка Украины отвечает геополитическим интересам Америки.

Таким образом, голосование в Сенате продемонстрировало глубокий раскол в Республиканской партии по ключевым внешнеполитическим вопросам и стало серьезным вызовом для Трампа.

Однако, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить и Палата представителей Конгресса. И здесь помощи Украине грозят гораздо более серьезные препятствия. Спикер Палаты республиканец Кевин Маккарти уже заявил, что не поддержит этот законопроект в текущем виде.

Демократы могут попытаться обойти позицию Маккарти, инициировав процедуру импичмента. Но учитывая расклад сил, шансы на успех этой затеи невелики.

Таким образом, несмотря на победу в Сенате, дальнейшая судьба многомиллиардной помощи Украине в Конгрессе США остается под большим вопросом.

Этот критически важный для Украины вопрос превратился в элемент внутриполитической борьбы в преддверии выборов 2024 года. Поэтому властям Украины также следует активизировать поиск альтернативных источников помощи на случай срыва голосования в Палате представителей.

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