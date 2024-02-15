Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес резко отреагировал на слова Трампа о НАТО, назвав его "мафиози", который ненавидит альянсы.

Если верить оценке психологов о 45-м президенте Соединенных Штатов Америки, то они утверждают, что поведение Дональда Трампа говорит о патологической самовлюбленности, а значит он не любит когда кто-то ограничивает его возможности. На этот факт обратил внимание и генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес.

Так, генерал заявил, что европейским лидерам не стоит недооценивать слова Трампа об отказе от Европы, если он снова станет президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет Insider.

Кроме того, Ходжес считает, что враждебность Дональда Трампа по отношению к Североатлантическому Альянсу не имеет ничего общего с тем, что его члены не тратят достаточно средств на свою оборону.

"Трамп ненавидит альянсы. Он ненавидит обязательства, когда ему приходится что-то отвечать. Мафиози, которым он является, не хочет, чтобы кто-то ограничивал его возможности. Ему наплевать на моральные обязательства. Он готов отбросить все это прочь", - говорит Ходжес.

Генерал считает, что заявления Трампа следует воспринимать всерьез.

"Мы были бы неразумны, если бы не приняли за чистую монету то, что он говорит. Во время его последнего срока вокруг него были люди, которые были способны сдерживать определенные вещи, по крайней мере, на некоторое время. Он не сделает эту ошибку снова", - добавил Ходжес.

Отметим, что 10 января прозвучало заявление французского еврокомиссара Тьерри Бретона, который вспомнил, что в 2020 году Дональд Трамп уже предупреждал Евросоюз, что Америка не придет на помощь, если Европа подвергнется военному нападению. По словам еврокомиссара, экс-президент США тогда также заявлял, что "НАТО умерло" и США выйдут из Альянса.

Напомним, ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Альянса не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

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