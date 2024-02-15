Бывший президент США Дональд Трамп ответил на высказывания президента Путина, который отдал предпочтение Джо Байдену во время президентских выборов в США.

Такие комментарии Трамп сделал во время митинга в Южной Каролине, сообщает Newsweek.

По словам Трампа, заявление Путина было воспринято как «комплимент» ему. Выступая перед своими сторонниками, Трамп заметил: "Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо", – сказал Трамп своим сторонникам.

Трамп предположил, что предпочтение Путина Байдену неудивительно, сославшись на действия, предпринятые во время его президентства. Он напомнил аудитории, что он ввел санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», в то время как администрация Байдена сняла эти санкции в мае 2021 года.

Такая последовательность событий, по мнению Трампа, обеспечивает контекст заявленного предпочтения Путина Байдену.

Важно отметить, что Путин отдал предпочтение Джо Байдену Дональду Трампу на посту президента США. Заявление Путина предполагает, что Байден будет более благосклонен к России.

Также сообщается, что, если Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах, он намерен «сократить обязательства» перед некоторыми членами НАТО. Кроме того, как сообщается, Трамп планирует способствовать переговорам между Украиной и Россией.

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