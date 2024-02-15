В последнее время ГУР и СБУ берут на себя больше ответственности за уничтожение военных объектов врага на територии России. Похоже, перед ними стоит задача усложнить экспорт сырья РФ и оставить армию РФ без топлива.

Ни для кого не секрет, что нефтеперерабатывающие заводы и хранилища играют очень важную роль для российской армии, ведь они, по сути, являются "кровью" для танков и бронетехники.

Так, в ночь на четверг, 15 февраля, в результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло очередное возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.

В экстренных службах российским журналистам заявили, что после атаки украинского дрона на нефтебазе под Курском загорелись три резервуара, при этом две цистерны частично разрушены.

Местные жители до сих пор наблюдают за столбом дыма, к месту пожара продолжают прибывать пожарные машины. Пожару присвоен повышенный номер: на месте работают 165 человек и 35 единиц техники, привлечены пожарные поезда.

По данным Telegram-канала Baza, горит резервуар объемом 100 тонн.

В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, новости" написал со ссылкой на местных жителей, что мощный пожар произошел в районе деревни Полевая Курского района.

Отметим, что за последние полгода в России, а также на оккупированных ею территориях произошли пожары почти на 20 нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах. Среди объектов, которые атаковали дроны, оказались крупнейшие российские заводы. Эффект от атак уже есть: эксперты неоднократно отмечали снижение производства российскими нефтеперерабатывающими компаниями, а также вероятность сокращения экспорта бензина и топлива.

Читайте также:

Новая массированная атака 15 февраля, гремят взрывы - куда ударил враг

Сырский сделал новое тревожное заявление.

"Я просто рыдаю": детский врач поделилась щемящими воспоминаниями о погибшей семье из Харькова