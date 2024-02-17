Российские автомобили теперь считаются незаконными в Латвии, так как 15 февраля вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении.

Эти изменения дают право властям изымать автомобили с российскими номерами и передавать их Украине в качестве гуманитарной помощи.

До этого владельцы транспортных средств с российскими номерами должны были до 14 февраля либо перерегистрировать свои машины в Латвии, либо вывезти их из страны. Несоблюдение этого срока может привести к конфискации транспортных средств и штрафам для владельцев от 750 до 2000 евро.

Важно отметить, что с 12 сентября 2023 года в Латвии уже введены ограничения на въезд автомобилей с российской регистрацией. Исключения были предоставлены исключительно дипломатам и в целях транзита, ограниченные максимум 24 часами.

В таких случаях от физических лиц требовалось заранее подать заявления с указанием информации о транспортном средстве, водителе и предполагаемом сроке нахождения автомобиля в Латвии.

В Минюсте Латвии в аннотации к закону подчеркнули, что наличие в стране автомобилей с российскими номерами считается недопустимым, особенно в условиях российской агрессии против Украины.

При этом было подчеркнуто, что санкции Евросоюза против России распространяются и на личный транспорт, а решение о передаче конфискованных автомобилей Украине оформлено как демонстрация поддержки Украины в ее борьбе с государством-агрессором.

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