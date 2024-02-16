Введение режима контртеррористической операции в части Гомельской области Беларуси, в частности в Лельчицком районе, недалеко от границы с Украиной может встревожить.

Однако причины этой акции не разглашаются ни белорусскими СМИ, ни КГБ (Комитетом государственной безопасности).

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - пишет Белта.

Стоит отметить, что Беларусь поддерживает Россию в войне с Украиной, позволяя разместить российские войска и технику на своей территории. Сообщения Вооруженных сил Украины свидетельствуют о сосредоточении тысяч российских военнослужащих вдоль северной границы с Украиной.

Кроме того, Беларусь с 29 апреля 2022 года проводит совместные «учения» с Россией. Эти действия побудили украинских военных усилить меры безопасности вдоль границы.

С этими геополитическими событиями могло быть связано введение режима контртеррористической операции в Гомельской области, но без конкретной информации о причинах сложно установить истинный характер ситуации.

Призыв к местному населению сохранять спокойствие и следовать указаниям правоохранительных органов свидетельствует о том, что власти принимают меры по поддержанию порядка в этот период.

За ситуацией следует внимательно следить на предмет дальнейших обновлений и официальных заявлений относительно причин режима контртеррористической операции в регионе.

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