Первый окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил пенсионерку к 10 годам колонии за поджог военкомата.

Поджоги военкоматов и администратиивных зданий в России начали происходить в разных регионах России с начала вторжения войск Путина на Украину.

Если верить статистике, то в России ежемесячно происходит более 20 поджогов или попыток поджога военкоматов. Столь масштабной волны атак на военкоматы россияне не наблюдали с тех пор, как в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация.

Например, на днях в Санкт-Петербурге Первый окружной военный суд вынес приговор 67-летней Жамагул Курбановой по делу о поджоге военкомата. Женщину признали виновной и теперь ей предстоит следующие 10 лет провести в колонии общего режима.

По версии следствия, 1 августа 2023 года Курбанова с помощью бензина и моторного масла подожгла дверь военного комиссариата.

Отметим, что уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в России в последнее время заводят по статьям о террористическом акте, хотя в первые месяцы вторжения такие действия трактовались по уголовной статье о хулиганстве. Максимальный срок наказания по статье о хулиганстве составляет восемь лет лишения свободы, тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

Один из повторяющихся сценариев выглядит так: неизвестные звонят жертве (зачастую одинокому или пожилому человеку) и сообщают, что от его имени пытаются взять кредит или снять деньги. Чтобы помешать этому или «наказать» банк, ему предлагают облить здание банка (по указанном адресу оказывается военкомат) зажигательной жидкостью, сделанной из подручных материалов.

Схема с кредитом не единственная. В нескольких случаях мошенники представлялись сотрудниками российских спецслужб и просили о «помощи».

Отметим, что первый поджог военкомата произошёл 28 февраля 2022 года в городе Луховицы Московской области. Тогда неизвестный разбил два окна военкомата и кинул внутрь бутылки с "коктейлем Молотова".

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