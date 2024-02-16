В российском Бийске на Алтае раздался взрыв в районе расположения оборонного предприятия ФНОЦ "Алтай", входящего в состав Роскосмоса.

Стало известно, что днем 15 февраля 2024 года в городе Бийске в Алтайском крае что-то рвануло в районе федерального научно-производственного центра "Алтай".

Городской глава Бийска Виктор Щигрев отреагировал на взрыв на заводе Алтай 15 февраля лишь через несколько часов.

Он назвал взрыв "хлопком" вызванным "технологическим процессом" и нелепо объяснил его какими-то "работами", проходящими "в соответствии с планами.

"Повода для беспокойства нет", – заверил чиновник.

Местные жители пожаловались на ударную волну и столб дыма над городом. Кроме того, из-за звуковой волны в некоторых домах открылись окна.

На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть, что густой столб дыма поднялся в небо, и его могли видеть люди из нескольких районов города.

Отметим, что ФНПЦ "Алтай" - это оборонно-промышленное предприятие принадлежащее АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"", которое, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Предприятие, среди прочего, производит боеприпасы, твердотопливные заряды для ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей.

На сегодняшний день предприятие находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии.

Кстати, недавно представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в одном из интервью заявил, что сейчас большинство спецопераций ГУР нацелено на поражение критически важных для России предприятий, единственных в своем роде.

Скибицкий пояснил, что, "например, если поразить объект, где производится определенная комплектующая и эта комплектующая может быть изготовлена только на этом предприятии, это позволяет снизить скорость производства вооружения или вообще прекратить его изготовление".

По словам Скибицкого, ГУР имеет собственную методику, согласно которой определяет наиболее критические объекты российского военно-промышленного комплекса и выводит их из строя не только ударами беспилотников, но и "другими методами".

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