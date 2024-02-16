По сведениям, полученным из надежных источников Bloomberg бывший президент США, если вернется к власти после следующих президентских выборов, планирует внести значительные изменения в политику своего предшественника по отношению к НАТО, Украине и России.

По информации из источников, близких к его кругу соратников, обсуждается идея о пересмотре обязательств перед некоторыми членами Североатлантического альянса (НАТО). Предлагается внести изменения в статью 5 договора альянса, чтобы она применялась строго к странам, выделяющим значительные средства на коллективную оборону. Это предложение имеет целью перераспределить бремя обороны внутри альянса и подтолкнуть членов к более активной военной поддержке.

Кроме того, по данным источников, советники Трампа обсуждают возможность дипломатического вмешательства в конфликт между Украиной и Россией.

Предполагается, что для достижения этой цели будет использована различная стратегия для каждой из сторон. В частности, для Украины может быть обещано прекращение или сокращение военной помощи со стороны США в случае отказа от претензий к российским территориям, а для России - возможное обещание увеличения помощи или льгот в обмен на конструктивное участие в мирных переговорах.

Несколько советников также высказались в пользу ужесточения экономических санкций против Российской Федерации, в том числе и против ее центрального банка, с целью давления на российские власти в рамках переговорного процесса.

Однако на данный момент ни один из представителей команды Трампа не вступал в прямые контакты с официальными представителями Украины или России, преимущественно из-за юридических ограничений, связанных с запретом на частные договоренности от имени правительства США.

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