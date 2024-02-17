Теперь отправка денег из Польши в Украину стала проще, чем когда-либо: благодаря новому партнерству между ПриватБанком и ZEN.COM вы можете отправить перевод в польских злотых напрямую на счета в ПриватБанке без лишних сложностей!

ПриватБанк и популярный финансовый сервис ZEN.COM из Европы теперь предоставляют простую и удобную возможность для жителей Польши отправлять деньги своим близким и друзьям в Украину, минуя сложности обмена валюты.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Это означает, что если у вас есть аккаунт в ZEN.COM, вы можете выбрать польские злотые в качестве валюты для перевода и указать реквизиты получателя в ПриватБанке. Деньги можно отправить прямо на гривневый счет или счет в злотых в ПриватБанке.

Это решение призвано упростить процесс перевода денег между двумя странами и сделать его более доступным для всех. Больше не нужно тратить время на обмен валюты или поиск выгодных курсов обмена, просто выберите PLN в качестве валюты перевода, введите реквизиты получателя в Украине и отправьте перевод.

С момента запуска этой услуги в июле 2023 года через ПриватБанк украинцы уже получили 35 тысяч переводов от ZEN.COM на общую сумму в 6 миллионов долларов. Это свидетельствует о популярности и востребованности этого способа перевода среди пользователей обеих стран.

Кроме того, ZEN.COM стал партнером системы PrivatMoney, предоставляя быстрые денежные переводы на карты и счета в ПриватБанке. Это открывает еще больше возможностей для людей в Польше и Украине осуществлять финансовые операции без лишних сложностей и затрат времени.

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