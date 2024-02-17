Россия запускает масштабную информационную операцию "Перун", направленную на манипуляцию международным обществом через привлечение иностранных журналистов и блогеров для оправдания своей военной агрессии против Украины.

Россия вновь запустила масштабную информационную кампанию против Украины, которая получила название "Перун".

Об этом было сообщено пресс-службой Главного управления разведки Украины.

Цель этой кампании - изменить восприятие международного сообщества относительно своей военной агрессии на территории Украины. Власти Украины сообщают, что Кремль планирует использовать различные средства массовой информации, включая иностранных журналистов, медийных личностей и блогеров, чтобы распространять и поддерживать свою версию событий.

В рамках этой операции российские власти намерены манипулировать информацией и выстраивать выгодный для себя образ событий вокруг ситуации в Украине. Использование иностранных журналистов и блогеров представляется стратегически важным для достижения этой цели, поскольку они могут достичь аудитории за пределами России и Украины и влиять на мнение общественности в различных странах.

Украинская разведка предупреждает о том, что эта кампания может создать иллюзию легитимности и поддержки действий России на международной арене, что может ослабить международное давление на Москву и усилить ее позицию в переговорах. Власти Украины активно работают над контрмерами и информационной контрпропагандой, чтобы предотвратить дезинформацию и сохранить поддержку со стороны международного сообщества.

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