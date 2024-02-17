Дональд Трамп утверждает: США не будет защищать страны-члены НАТО, которые не платят свою часть за оборону, подтверждая свою позицию на митинге в Южной Каролине

Бывший президент Соединённых Штатов Америки и лидер в предвыборной гонке от республиканцев, Дональд Трамп, подтвердил свою давнюю позицию по отношению к странам-членам НАТО.

Об этом сообщает ABC News.

Он выразил убеждение, что Вашингтон не должен брать на себя обязательства защищать тех, кто не проявляет адекватное финансовое участие в альянсе.

Вспоминая встречи с лидерами других государств НАТО на митинге в Южной Каролине, Трамп ещё раз подчеркнул свою позицию по поводу оборонных расходов. Он отметил, что не будет гарантировать защиту стран-членов НАТО, если они не выделяют на оборону не менее 2% своего ВВП. Трамп не ушёл в детали отношений с Россией, отметив лишь, что не поощряет именно нападение на них, но и не готов активно защищать их в случае агрессии.

"Один из руководителей страны-члена НАТО поднялся и сказал: означает ли это, что если мы не платим счета, то вы не собираетесь нас защищать? Я ответил: "Именно так". Я не собираюсь вас защищать", - сказал Трамп.

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