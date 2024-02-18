Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента США Дональда Трампа к штрафу в размере 354,9 миллиона долларов (около 329,4 млн евро) по гражданскому делу о мошенничестве.

Например, известно, что в настоящее время Дональду Трампу принадлежат как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей. При этом существенно расширить свою бизнес-империю 45-й президент США смог исключительно за последние четыре года.

При этом критики экс-президента неоднократно обвиняли его, что бизнесмен не в состоянии провести разграничительные линии между политикой и личными деловыми интересами. Именно поэтому в сторону Трампа, его сыновей и сотрудников начали сыпатись обвинения в том, что они годами манипулировали стоимостью империи Trump Organization с целью получения более выгодных кредитов и страховых контрактов.

Так, если перейти на язык юриспруденции, то в 2023 году Трампа обвинили в мошенничестве, заговоре, выдаче ложных финансовых отчетов и фальсификации деловой документации. На днях суд по этому делу завершился и Дональд Трамп узнал приговор.

Так, суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Теперь он должен заплатить штраф в размере 354,9 миллиона долларов (около 329,4 млн евро). Вердикт объявил судья Артур Энгорон 16 февраля в Нью-Йорке.

В решении судьи также указано, что Трампу запрещается вести бизнес в Нью-Йорке в течение трех лет. Более того, к штрафу в 4 млн долларов каждый приговорены также двое сыновей экс-президента - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. По словам судьи, во время процесса Трамп и другие обвиняемые по делу показали "неспособность признать свою ошибку" и продемонстрировали "отсутствие раскаяния".

Теперь у Дональда Трампа есть 30 дней на уплату штрафа или обжалование решения. По словам его защитницы в суде Алины Хабба, политик не согласен с постановлением и планирует подавать апелляцию.

Отметим, что Дональд Трамп заявляет, что назначенный ему судом штраф в 355 миллионов долларов за мошенничество является исключительно вмешательством в выборы. Об этом он заявил в субботу своим поклонникам на предвыборном митинге в Мичигане, пишет Reuters.

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