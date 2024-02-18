Еще в 2004 году американский бизнесмен и политик Дональд Трамп понял, что регулярное его появление на телеэкране в роли безумно удачливого олигарха, заслужившего право вести себя вызывающе, сделает его более интересным для соотечественников, чем любые статьи журналистов о его реальных победах и поражениях. С тех пор он не боится давать громкие обещания, даже если знает, что не сможет выполнить и половины. Похоже, об этой "особенности" Трампа знает не только он.

Так, в Мюнхене на международной конференции безопасности по безопасности бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что несмотря на все резонансные заявления Дональда Трампа на публике, его следует оценивать исключительно по реальным действиям.

В качестве примера он привел заявления Трампа о выводе американской армии из Афганистана.

"Трамп постоянно говорил о выводе из Афганистана, он 57 раз твитил об этом. Но в конце концов это сделал не он, а Байден", - пояснил Помпео.

Также экс-госсекретарь, работавший в администрации Трампа, заявил, что "никогда не видел", чтобы Вашингтон "уходил" от своих союзников и партнеров во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год. Именно поэтому он призвал не воспринимать буквально заявление о "завершении войны за 24 часа".

"Фразы о 24 часах – это трампизм. В то же время он найдет путь для того, чтобы обеспечить сдерживание России", – убежден он.

Напомним, что экс-госсекретаря США Майка Помпео всегда называли ярым поклонником Дональда Трампа, поскольку Помпео неоднократно защищал своего шефа от критики. Более того, он поддерживал жесткую линию Трампа в отношениях с Северной Кореей и, как и Президент США, оправдывал использование пыток водой во время допросов. Бывшие коллеги Помпео говорят о его усердии на работе и порой агрессивном отношении к своим сотрудникам.

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