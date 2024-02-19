Силовики угрожают тем, кто пытается возлагать цветы в память об Алексее Навальном в разных городах рф.

16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального, одного из самых известных оппозиционных политиков России за последнее время. Он скончался в исправительной колонии №3 спустя три года после задержания. Президент Украины Владимир Зеленский тут же заявил, что он, очевидно, был убит Путиным, так как все свою жизнь боролся с кремлевским режимом. Об этом свидетельствует и то, что силовики не дают людям даже цветы принести в память об Алексее Навальном.

Так, в России 16 и 17 февраля массово проходили акции памяти Алексея Навального, пишут оппозиционные телеграм-каналы.

Люди пытались принести цветы, свечи и портреты политика к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий в своих городах, однако власти им в этом препятствовали.

Еще бы, по всей России дежурят силовики и быстро всё убирают или громят, кого-то запугивают, а кого-то жёстко задерживают, дают административные штрафы или аресты. О таких фактах известно, как минимум, в 140 городах России.

По состоянию на 18:15 по Москве 17 февраля было известно о задержании более 340 человек в 30 российских городах.

Например, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что к вечеру 17-го февраля суды привлекли к ответственности 51 человека по административной статье об участии в несогласованной акции. Арест назначили 42 задержанным. Остальные получили штрафы от 10-ти до 15-ти тысяч рублей. Все эти люди были задержаны у памятников в Петербурге, куда приносили цветы в память об Алексее Навальном.

Что же касается столицы России, то прокуратура Москвы выпустила предостережение от участия в незаконной акции в центре Москвы и предупреждает об ответственности за это.

Отметим, что несмотря на то, что мемориалы пытаются разрушить, люди продолжают нести цветы, чтобы почтить память Навального.

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