Недавно Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался на этот счет.

В последнее время 45-й Президент США Дональд Трамп, планирующий в 2024 году вернуться в Белый дом, делает множество неожиданных и даже во многом сенсационных заявлений. Более того, европейские лидеры каждый раз отмечают, что риторика бывшего президента США по Евросоюзу становится все более агрессивной. При этом не все боятся из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа.

Так, нидерландский премьер Марк Рютте призвал Европу не свергнуть из-за возможной победы Трампа на президентских выборах в 2024 году и сконцентрироваться сейчас на помощи Украине. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Reuters .

"Прекратите ныть и стонать через Трамп. Я слышу это постоянно за последние несколько дней. Давайте прекратим это делать", - сказал Рютте.

Рютте считает, что интересы Европы отвечают контакту с любым лидером Соединенных Штатов.

"Это американцам решать, кто придет к власти. Я не американец и не мне голосовать в США. Мы должны работать с теми, кто на танцполе", – сказал он. Что касается украинского вопроса, то премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский Союз больше помогать Украине и, в частности, срочно наращивать выпуск боеприпасов. "По Украине мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им", - заявил Рютте. По его словам, Европа в любом случае должна тратить больше на оборону, а не только потому, что Трамп может вернуться к власти. По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения европейской коллективной безопасности и обороны", - добавил он.

Рютте также сообщил, что, пообщавшись на конференции с американскими политиками, с осторожным оптимизмом ожидает принятия Конгрессом США проекта о военной помощи зарубежным партнерам.

Напомним, сейчас Марк Рютте является главным кандидатом на пост генсека НАТО.

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