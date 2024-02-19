16 февраля, после сообщений о смерти Алексея Навального, по всей России люди начали приносить цветы, свечи и портреты Алексея Навального к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий, чтобы почтить память человека, который не боялся Путина и стремился сделать так, чтобы в России уважали на законодательном уровне свободу людей. Один из священников даже решил отслужить панихиду по Навальному, за что очень поплатился.

Так, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко решил отслужить панихиду возле Соловецкого камня.

Об этом он написал в своих социальных сетях, отметив, что считает это сообщение "достаточным и исчерпывающим" для соблюдения закона "О собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях в Санкт-Петербурге".

Однако панихиду Михнов-Вайтенко провести не успел. Его задержали, когда он выходил из дома и отвезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств "возможных противоправных действий".

Теперь священнику вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Так как по этой статье возможен арест, священника оставили в 43 отделении полиции. Там он мог провести 48 часов. Однако к ночи Михнову-Вайтенко стало плохо. Как рассказал депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский, задержанному вызвали скорую помощь и госпитализировали с подозрением на инсульт.

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